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أخبار العالم

آلاف الأكراد يتظاهرون في فرنسا ضد العدوان التركي على سوريا.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:23 م
احتجاجات الأكراد
احتجاجات الأكراد في فرنسا
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رحيم يسري
تظاهر آلاف الأكراد في فرنسا اليوم السبت ضد العدوان التركي على سوريا، معربين عن رفضهم لتحركات "الديكتاتور" أردوغان.

بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية، فإن 6 آلاف من الأكراد تظاهروا في مارسي، فيما انتشر نحو 1500 شرطي لتأمينهم.

ورفع المتظاهرون أعلام الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية وإقليم كردستان.

ونقلت عن أحد المتظاهرين من ذوي الأصول التركية قوله إنه يجب على أوروبا وفرنسا تحديدا التحريك للدفاع عن الأكراد، موضحا أن أردوغان "ديكتاتور" وتركوه ليفعل ذلك لأنه يهددهم بورقة اللاجئين.

ورصد مقطع فيديو احتجاجات الأكراد في فرنسا ضد العدوان التركي على شمال سوريا، مرددين هتافات "أردوغان ديكتاتور".
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