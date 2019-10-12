Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ست بـ 100 راجل.. حكاية المعلمة إيمان أول جزارة في الفيوم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:10 م
المعلمة ايمان
المعلمة ايمان
Advertisements
نبيل ابو السعود
ست بـ 100 راجل، تحدت الصعاب عقب طلاقها من زوجها ، ولم تستسلم للفقر أو اليأس، خاصة انها تعول 4 أبناء بعضهم في التعليم، ولم تبحث عن وظيفة حكومية أو تمد يدها للغير، وفكرت قليلا بأنها ورثت وتعلمت مهنة لا يعمل بها الا الرجال، تعلمتها من زوجها قبل طلاقها منه، حيث كان أكبر معلم للجزارة بشبرا والفيوم، وكانت تساعد زوجها وتعلمت منه الذبح والسلخ وتقطيع وتشفية كافة أنواع الماشية من العجول حتى الماعز والخراف.

وبعد مشاورة أبنائها الذين رحبوا بالفكرة ، قررت المعلمة إيمان رمضان أحمد (45 سنة )، أن تعمل جزارة وتفتح محل لبيع الجزارة ، وهى أول سيدة تعمل جزارة فى محافظة الفيوم ، وتقوم بذبح وتقطيع وبيع اللحوم بمفردها داخل محل خاص بها بحى الصيفية بمدينة الفيوم .

وقالت المعلمة إيمان إن هذه المهنة تعلمتها من 20 سنة من خلال إقامتها مع زوجها قبل طلاقها منه فى حى شبرا بالقاهرة حيث كان من كبار معلمي الجزارة وكان يستعين بها فى مساعدته فى الذبح والسلخ وتقطيع وبيع اللحوم، مشيرة إلى أن المرأة مثل الرجل وتعمل الآن وزيرة ولا مانع أن تعمل فى الجزارة والحدادة والنجارة، موضحة أن نجلها يساعدها فى الذبح.

وأكدت أن بعض أهالى الفيوم خاصة الرجال عندهم صورة ذهنية بأن السيدات من العيب أن يعملن بالجزارة، لكنها تحدت الرجال ، وعقدت العزم على العمل جزارة لانها مهنتها التي ورثتها عن زوجها بعد طلاقها منه، فالمهنة صعبة لكنها أعلنت التحدي، وقبل ما تكسب المهنة تكسب ثقة الزبون، وتبيع كيلو اللحم بـ 85 جنيها مراعاة لظروف الفقراء، واقتناعا بمبدأ أن الرزق القليل بكره يبقى كثير.
ست بـ 100 راجل.. حكاية المعلمة إيمان أول جزارة في الفيوم
ست بـ 100 راجل.. حكاية المعلمة إيمان أول جزارة في الفيوم
ست بـ 100 راجل.. حكاية المعلمة إيمان أول جزارة في الفيوم
ست بـ 100 راجل.. حكاية المعلمة إيمان أول جزارة في الفيوم
ست بـ 100 راجل.. حكاية المعلمة إيمان أول جزارة في الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشهر جزارة فى مصر: اللحوم البلدى بـ140 جنيها والمستوردة بـ120.. فيديو

ذبح وتقطيع وتوصيل للمنازل كمان.. قصة الأضحية الديليفري التي أضاعت فرحة العيد

أولمبياد اللحوم.. مسابقة عالمية للجزارين في 2020

أهالي المنوفية: أجبرنا الجزارين علي خفض سعر اللحوم بذبحنا المواشي وبيعها بالتكلفة

المعلمة إيمان أول جزارة فى محافظة الفيوم..تحدت الرجال وتذبح وتسلخ وتشفى اللحوم

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. علقة ساخنة لـ عريس ليلة الدخلة.. تفاصيل جديدة في قضية جدة الطفلة جنة.. وعاطل يدفن والده أسفل السرير

صدمة جديدة لـ تركي آل الشيخ بسبب ألميريا.. تفاصيل

شريف إكرامي وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

أقوى ضربة لـ نظام أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تصدير الأسلحة لأنقرة

فضيحة جديدة لإعلام الإخوان حول عدوان أردوغان على سوريا.. فيديو

اخبار الفن.. ليلى علوي تنهار من البكاء.. ألبوم نانسي عجرم قريبا.. رسالة مؤثرة من منى فاروق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة