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برلمان

للحفاظ على صحة المواطن.. تحرك برلماني جديد ضد مصانع بير السلم بالمحافظات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
مصانع بير السلم
مصانع بير السلم
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حسن رضوان
قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة، انه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن وجود مصانع بير السلم في عدد كبير من المحافظات.

وأضاف "متولي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المصانع تقوم بتصنيع المنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات الأخرى، الخالية من الجودة والتي تحتوي على مواد كاوية ومواد أخرى من الممكن أن تضر بصحة المواطن البسيط وبيعها في الاسواق باسعار مخفضة.

ودعا عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الحكومة إلى عمل مسح شامل بـ المحافظات واكتشاف هذه المصانع واعطاء فرصة لها للدخول في الاقتصاد الرسمي للدولة حتى تكون تحت إشراف الدولة لضمان عدم وجود أي مواد من الممكن أن تهدد سلامة المواطن وصحته.

وأكد النائب أنه قدم طلب الاحاطة ليتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة بالدولة لتحقيق في هذا الأمر ووضع الحلول الفعالة التي تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري.
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