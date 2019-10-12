ألبومي قريبًا.. نانسي عجرم: سعيدة بنجاح حفلاتي الغنائية في مصر

عبّرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سعادتها البالغة بنجاح حفلاتها الغنائية في مصر، حيث أحيت حفلين خلال اليومين الماضيين، الأول في القاهرة والثاني في المنصورة.



قالت نانسي لصدى البلد خلال مغادرتها من مطار القاهرة: "سعيدة جدًا بإحيائي الحفلات الغنائية في مصر، ودائمًا ما أستمتع بالغناء أمام الجمهور المصري، الذي أكن له الحب والأحترام، أما عن البومي الجديد فأنا أجهز له و سيتم طرحه قريبًا فور الأنتهاء منه، كما إني أعد جمهوري بالعديد من المفاجآت خلال الفترة القليلة المقبلة".



يذكر أن حققت نانسي عجرم العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية سواء في الحفلات الغنائية أو بطرحها الأغاني السينجل، والتواجد على الساحة الفنية بشكل جيد جدًا.