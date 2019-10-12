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برلمان

أول تحرك برلماني لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية بين الفلاح والحكومة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:08 م
الفلاح المصري - ارشفية
الفلاح المصري - ارشفية
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حسن رضوان
قال محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بين الفلاح والحكومة.

وأضاف "الحصي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفلاح المصري يقوم بزراعة القطن والمحاصيل الأخرى من أجل الحصول على الربح المناسب بعد أن يبذل قصارى جهده في زراعتها وبعد ذلك تقوم الحكومة بشراء هذه المحاصيل بسعر بخس لا يتناسب مع الجهود التي قام بها في زراعة هذه المحاصيل.

وأكد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان ضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بين الفلاح والحكومة بحيث أن تقوم بالحكومة باخطار الفلاح بقيمة هذه المحاصيل قبل أن يقوم بزراعتها حتى تتيح له الفرصة لزراعتها من عدمه.

وأشار النائب إلى أنه قام بتقديم طلب الاحاطة إلى وزارة الزراعة ليتم التحقيق في هذا الأمر، وامكانية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بين الفلاح والحكومة.
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