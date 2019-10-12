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بين الناس

أهالي قرية دير ابوحنس يستغيثون من عجز المدرسين وازدحام فصول المدارس

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:29 م
مدارس
مدارس
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كريم ناصر
استغاث أهالى قرية دير ابوحنس الواقعة بمحافظة المنيا برئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا ورئيس مجلس ومدينة ملوي بسبب سوء العملية التعليمية بالقرية. 

حيث أوضح الاهالى أن تعداد سكان القرية يفوق الـ 50 ألف نسمة، وأنها تعانى من سوء التعليم ونقص الخدمات التعليمية بالقرية، حيث توجد ثلاث مدارس مخصصة ولكن هيئة الأبنية لا تنظر لدير ابو حنس . 

وأوضح أهالي القرية في استغاثة، لـ صدى البلد أن هناك تكدسا في الفصول حيث يبلغ عدد الطلاب 70 طالبا في الفصل وعجز بالمعلمين في جميع مدارس دير ابوحنس .

ويقدم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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