محمود الجلاد يكتب.. "ساعات متبقية على مؤتمر الإفتاء العالمي"

تفصلنا ساعات على أهم حدث دولي يخص أمور الفتوى في العالم العربي والإسلامي، وهو مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "كيفية إدارة الخلاف الفقهي".





دار الإفتاء بقيادة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تنظم مؤتمرها بمشاركة وفود من 80 دولة بحضور عدد من الوزراء والمفتين والسفراء.





تبحث الدار من خلال المؤتمر عن كيفية دعم خلافاتنا الفقهية التسامحَ والتعايش والتنوع الديني والثقافي، وكيف يكون اختلافنا بابًا لتماسكنا وكيف نستثمر الخلاف الفقهي.





ومن المقرر أن يدشن المؤتمر وثيقة تهدف إلى التآزر لدعم الجهود المبذولة، ووقف العبث بمبادئ التشريع والفقه والإفتاء الداعمة للتعايش والتسامح، ونبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية.





وتتضمن فعاليات المؤتمرعدة ورش منها ورشة عن «الفتوى وتكنولوجيا المعلومات» وتهدف إلى التعرف على كيفية استفادة المفتي من الثورة الرقمية في تحسين الأداء الإفتائي، ووضع أسس نظرية وعملية للاستفادة الرقمية في مجال الإفتاء، وتفعيل مشروع حوسبة الفتوى. وكذا ورشة تتناول «آليات مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا».





يناقش الحاضرون التجارب والأنشطة العلمية الداعمة لإدارة الخلاف الفقهي المفضية إلى التعايش ومواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية؛ مع الخروج بأفكار وتوصيات للإفادة من إدارة الخلاف الفقهي في هذه المناحي.





دار الإفتاء تستكمل مسيرتها الناجحة في البحث عن الأمور الشائكة ووضع حلول لها، فهي من أنجح المؤسسات الدينية على مستوى العالم الإسلامي في استخدام وتوجيه رسائلها عن طريق جميع وسائل الاتصال الإعلامي وأهمها السوشيال ميديا فهي من أنجح المؤسسات في كيفية التواصل مع وسائل الإعلام بقيادة مستشارها الإعلامي الدكتور إبراهيم نجم والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم .



