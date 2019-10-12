بمشاركة وفود 19 دولة.. جامعة أسوان تواصل استعداداتها المكثفة لإستضافة الأسبوع الأول للجامعات الأفريقية.. فرقة الفنان السودانى " البعيو " تحيي الفعاليات

فرقة الفنان السودانى عبد الله عبدالقادر "البعيو" فى أسبوع الجامعات الأفريقية الأول

اقامة الفعاليات من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري

الأسبوع في اطار إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019



استعدادات متواصلة ومكثفة تبذلها جامعة أسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود المشاركة فى اسبوع الجامعات الإفريقية.



يلقي " صدى البلد " الضوء على تفاصيل أسبوع الجامعات الإفريقية الذى تشارك فيه وفود 19 دولة أفريقية خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 .



أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان مشاركة فرقة الفنان السودانى عبد الله عبدالقادر "البعيو" فى أسبوع الجامعات الأفريقية الأول حيث حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن عبدالباسط رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية.



وقال الدكتور أحمد غلاب بأن الفنان السودانى عبدالله البعيو يعتبر واحدأ من الفنانين السودانيين الذين يتمتعون بقبول كبير لدى جمهوره ومحبيه، وسوف يقدم العديد من الفقرات الفنية المميزة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الأفريقية حيث أن حفل الافتتاح سوف يشهد أيضا مشاركة فرقة بلاك تيما وفرقة الفنان عبد الهادى "شندو" بالإضافة إلى عدد من فرق الفنون الشعبية.



ومن جانبه أعرب الفنان عبدالله البعيو عن سعادته بالمشاركة فى اسبوع الجامعات الأفريقية لذلك فقد جاء خصيصا من السودان مع فرقته الفنية للمشاركة فى هذا الأسبوع، وسوف تقدم الفرقة عددا من أغانى التراث السودانى.



وأوضح بأن فرقة البعيو تأسست فى عام 1965 وهى عضو فى الفرقة القومية للفنون الشعبية فى السودان، وشاركت فى الكثير من المهرجانات الدولية فى مصر وبرلين وفرنسا وإسبانيا.

