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رياضة

نجم الزمالك السابق يوضح سبب تراجع أداء الفريق مع ميتشو.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:03 م
ميتشو
ميتشو
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حسن العمدة
علق طارق السيد نجم الزمالك السابق ، علي أداء الصربي ميتشو مع الفريق فى الفترة الماضية .

وقال السيد ، عبر مداخلة هاتفية فى قناة تايم سبورت ، ان بداية ميتشو مع الزمالك كانت رائعة لأنه نجح فى تثبيت التشكيل وخاصة مباريات الكأس التي خاضها وحقق البطولة وقتها .

وتابع ، ومع بداية الدوري بدء الفريق فى تراجع مستواه اللاعبين فنيا وبدنيا مع التغييرات الكثيرة بأوامر من ميتشو وخاصة المراكز والتشكيل .

وأكمل ، انه بدأ فى الوقت الحالي الاعتماد علي لاعبين معينين وسيقوم بتثبيت التشكيل ليعطيه الاستقرار الذي يريده ، متمنيا ، اريده ان يعمل علي تلك الخطوات التي تقوم بنجاح الفريق ككل وتحت قيادته .
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