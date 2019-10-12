نجم الزمالك السابق يوضح سبب تراجع أداء الفريق مع ميتشو.. فيديو

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق ، علي أداء الصربي ميتشو مع الفريق فى الفترة الماضية .



وقال السيد ، عبر مداخلة هاتفية فى قناة تايم سبورت ، ان بداية ميتشو مع الزمالك كانت رائعة لأنه نجح فى تثبيت التشكيل وخاصة مباريات الكأس التي خاضها وحقق البطولة وقتها .



وتابع ، ومع بداية الدوري بدء الفريق فى تراجع مستواه اللاعبين فنيا وبدنيا مع التغييرات الكثيرة بأوامر من ميتشو وخاصة المراكز والتشكيل .



وأكمل ، انه بدأ فى الوقت الحالي الاعتماد علي لاعبين معينين وسيقوم بتثبيت التشكيل ليعطيه الاستقرار الذي يريده ، متمنيا ، اريده ان يعمل علي تلك الخطوات التي تقوم بنجاح الفريق ككل وتحت قيادته .