بشرى سارة لأهالي أسوان من التأمين الصحي .. اعرف التفاصيل

رصد " صدى البلد " قيام الهئية العامة للتأمين الصحى بمحافظة أسوان بإفتتاح أول صيدلية تجارية إقتصادية بأسوان، بمقر فرع عيادة التأمين الصحى بمدينة كوم أمبو لخدمة أهالي منطقة وسط محافظة أسوان الخاضعين للتأمين الصحى حيث حضر الإفتتاح الدكتور أحمد عمر مدير فرع التأمين الصحى .



وتهدف الصيدلية التجارية الاقتصادية إلي صرف أي أدوية يتعذر صرفها من الصيدلية الداخلية للتأمين الصحى نظير قيمة مخفضة، وذلك للمنتفعين بالتأمين الصحى، فضلًا عن تخفيف العبء علي المرضى من الانتقال من قري ومدن أنحاء مراكز وسط محافظة أسوان لمقر رئاسة التأمين الصحي بمدينة أسوان لصرف العلاج اللازم.



ومن جانبه قال الدكتور حمدون عبد اللاه أحمد مدير التأمين الصحي وفروعه بكوم أمبو ورئيس اللجنة الطبية أن التأمين الصحي منظومة شاملة ومتكاملة ويوجد عدد كبير من الإخصائيين، ويعد افتتاح الصيدلية الاقتصادية بفرع التأمين الصحي بكوم أمبو إنجاز كبير.



وأشار إلى أنه تتوافر في الصيدلية الاقتصادية الأدوية غير المتاحة بالتأمين الصحى، ووفرت بكوم أمبو علي المرضي مشقة الانتقال لمدينة أسوان لمسافة 60كيلو متر، حيث تخدم المنتفعين بمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة .



وأضاف أنه بمجرد دخول المريض الخاضع للتأمين الصحى لفرع التأمين ابكوم أمبو يسجل اسمه وبطاقته الصحية و يحول للطبيب المختص علي الفور حيث يجد الطبيب المختص متواجد.



وتابع بأن التخصصات الطبية النادرة تحول لرئاسة فرع التأمين الصحي بأسوان وإذا كان يستدعي الأمر تحويل المريض للسفر للقاهرة يتم ذلك وفق خطاب رسمي معتمد ، وكل الموظفين والإخصائيين بفرع التأمين الصحي بكوم امبو يعملون كأسرة واحدة ، كما يوجد معمل متكامل بفرع التأمين الصحي بكوم أمبو ، كما تم التعاقد مع معامل خارجية مجانا للمنتفعين ، وعلي نفقة التأمين الصحى.



وفي نفس السياق أكد الدكتور أحمد عمر مدير فرع التأمين الصحى بأسوان بأن الصيدلية الاقتصادية هدفها توفير الأدوية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الخارج ونفس الصناعة والجودة التى بالأدوية التى تباع فى باقى الصيدليات، ولكن الصيدلية الاقتصادية تابعة لفروع التأمين الصحى حيث أن الصيدلية الجديدة بمدينة كوم أمبو تخدم ثلاثة مراكز هى كوم أمبو ونصر النوبة ودراو.

