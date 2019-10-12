Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب حدوث المياه البيضاء في العين.. ولماذا يتم اكتشافها متأخرًا؟

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:34 م
المياة البيضاء في
المياة البيضاء في العين
Advertisements
آية التيجي
قال الدكتور وليد حازم عطية أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، وزميل جامعة ميجل هيرنانديز بإسبانيا، إن المياه البيضاء هي عبارة عن عتامة تصيب عدسة العين، وتعيق عملية الإبصار وتؤدي لعدم وضوح الرؤية بشكل صحيح.

وأكد عطية أنه في بداية الإصابة بالمياه البيضاء، لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، ولا يمكن لأحد أن يعرف أن المريض مصاب بها بمجرد رؤيته أمامه، ولكن مع تطور المرض ووصوله لمراحل متأخرة جدًا قد تظهر نقطة بيضاء في العين، وفي هذه الحالة يمكن ملاحظتها بمجرد النظر للشخص، ولكن هذا في حالة إن تطور المرض ووصل لمراحل متأخرة.

وشدد عطية، على أن السبب الرئيسي للإصابة بالمياة البيضاء في العين هو تقدم السن، حيث أن عامل السن هو المسبب لهذا المرض، مؤكدًا على أن المياة البيضاء هي المرض الوحيد في كل الجسم الذي لابد أن يصاب به الإنسان مع تقدم العمر.

وأوضح عطية، أنه يمكن لأطفال أيضا أن يصابوا بالمياه البيضاء، ولكنهم مولودون بها، وذلك لعوامل وراثية أو بسبب تناول الأم خلال فترة الحمل، لبعض الأدوية التي تؤذي الجنين، إلا إنه بخلاف ذلك فإن طبيعة هذا المرض تعتمد على تقدم العمر فقط لا غير.

وتابع عطية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الاخباري، الى انه يوجد أيضًا حالات استثنائية للإصابة بالمياة البيضاء في سن متقدم، ولكنها محدودة جدًا، حيث إنها تأتي نتيجة تقص الغذاء في عناصر معينة يحتاجها الجسد، والتي يمكن ان تؤدي لحدوث هذا المياة البيضاء في العين.

وأشار عطية، انه يجب وضع في الاعتبار أيضًا، أن هناك حالات مصابة بالمياة البيضاء كنتيجة مضاعفة لمرض عضوي، مثل: السكر الذي يؤثر بالتبعية على العين، وأمراض المناعة أيضًا فهناك ارتباطات بأمراض بعينها تؤثر بدورها على صحة العين، وتصيب المريض بالمياة البيضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9 عوامل تزيد من الإصابة بمرض الزهايمر.. العامل الوراثي الأخطر

ترشيحاتنا

أبو يتعاون مع مريم أبو عوف في حبيبي يا ليل

محمد صلاح يكشف كواليس تصويرغلاف GQ مع العارضة البرازيلية.. شاهد

ليفربول يحذر قطر من استغلال محمد صلاح سياسيا في كأس العالم للأندية

تامر هجرس يثير الجدل في أحدث ظهور مع ابنته تمارا

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

بدون أدوية.. فاكهة شهيرة تساعد على فقدان الوزن والتخلص من السمنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور