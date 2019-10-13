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برلمان

طلب إحاطة بشأن ارتفاع فاتورة المياه على المواطنين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
فاتورة المياة
فاتورة المياة
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حسن رضوان
أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، بشأن ارتفاع فواتير المياه بسبب القراءات الخاطئة، وتراخي الموظفين أثناء الكشف عن عدادات المياه.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التراخي الذي يقوم به موظف المياة يؤدي اضافة اعباء كبيرة على المواطن، حيث أن الفواتير المياة تكون مرتفعة جدًا ولذلك يؤثر على الظروف الاقتصادية للمواطن ويجعله غير قادر على دفع هذه الفواتير للدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بالتفتيش المستمر على الموظفين والعدادات لبيان صحة ذلك الأمر وتقوم ومعاقبة المتخاذلين.

وأكد النائب على أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لتوجيهه إلى وزارة الإسكان والجهات المسؤولة لتحقيق في ذلك الأمر وبيان المقصر.
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