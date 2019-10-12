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فن

عزاء المخرج الراحل شوقي الماجري بمسجد فريد شوقي في العجوزة.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:48 م
شوقي الماجري
شوقي الماجري
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
بدأ منذ قليل عزاء المخرج الراحل شوقي الماجري، في مسجد فريد شوقى بالعجوزة، ومن المتوقع حضور مندوب من سفارة تونس وعدد كبير من نجوم الفن.

وتوفى المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر ناهز الـ 57 عاما إثر ذبحة قلبية تعرض لها في القاهرة، حسبما أعلنت عائلته يوم الخميس الماضي.

بينما حل الحزن على الوسط الفني كله خاصة وإنه قدم كثيرا من المسلسلات الناجحة التي أثرت المكتبة التلفزيونية العربية منها مسلسل "أسمهان"، ومسلسل "أبناء الرشيد".
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