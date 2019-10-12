نجم الزمالك السابق يوجه نصائح لـ ميتشو لتصحيح مسار الفريق.. فيديو

وجّه طارق السيد نجم الزمالك السابق ، رسالة للصربي ميتشو بشأن تغييراته فى التشكيل والخروج من الأزمة التي تحيط به ، خلال المباريات الماضية .





وقال طارق السيد ، عبر قناة تايم سبورت ، يجب علي ميتشو ان يقوم بتغييرات قليلة خلال المباريات لافتا إلى أنه سيحتاج لخدمات محمد عبدالشافي فى بعض الاحيان ولكن ألافضل جاهزية فى الوقت الحالي عبدالله جمعة .





وتابع ، خالد بوطيب من أفضل المهاجمين ويجب ان يقوم المدرب بتوظيفه فى مكانه الاساسي وليس كصانع ألعاب ، وقد يبتعد من المشاركة أساسيا ، فى ظل وجود مصطفي محمد الذي يعد أفضل مهاجم فى مصر بالوقت الحالي ومكانه فى المنتخب الأساسي وليس الاولمبي وسيحتاجون الي خدماته .



