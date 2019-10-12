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أخبار العالم

كوريا الشمالية تفتح النار على اليابان.. وتطالبها بـ بتعويض لهذا السبب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:35 م
الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي
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رويترز
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية إن وزارة الخارجية طالبت بشدة اليابان، اليوم السبت، بدفع تعويض عن غرق سفينة صيد بعد تصادمها مع سفينة دورية يابانية الأسبوع الماضي .

وقال متحدث باسم الخارجية، في بيان نشرته الوكالة، إن الحادث الذي وقع يوم الاثنين كانت متعمدا "وعمل من أعمال العصابات" من جانب اليابان التي عليها أن تتخذ ما يلزم من خطوات للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأضاف المتحدث الذي لم يذكر اسمه "نطالب بشدة حكومة اليابان بدفع تعويض عن الخسارة المادية التي لحقت بنا نتيجة غرق السفينة... إذا تكرر هذا الحادث في المستقبل ستواجه اليابان تداعيات غير مرغوب فيها".

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية للتعليق.

وقالت قوات خفر السواحل اليابانية، يوم الاثنين الماضي، إنها أنقذت طاقم سفينة صيد مؤلفا من 60 فردا من كوريا الشمالية بعد غرقها إثر اصطدامها بسفينة الدورية التي كانت تطاردها للخروج من المياه اليابانية.

غير أن مسئول وزارة الخارجية في كوريا الشمالية شككت في ادعاء اليابان بأن انعطاف سفينة الصيد بشكل حاد تسبب في غرقها.

وأكد المسئول في بيانه أن سفينة الصيد "كانت تبحر بصورة عادية".
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