طلب إحاطة بشأن تطبيق اللامركزية للتخفيف على المواطنين

أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال بشأن تطبيق المادة 167 من الدستور الخاصة بتطبيق اللامركزية.



وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من الشائع في مصر هو اللامركزية بمعنى أن هناك أكثر من مصلحة حكومية بالقاهرة لا تعتمد استخراج الأوراق المطلوبة من المواطنين في أي حال من الاحوال الا عن طريق مكان واحد فقط في العاصمة وذلك يؤدي إلى تكدس كبير في هذا المكان.



وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن مصر تمتلك 27 محافظة وكل محافظة يعيش بها مجموعة كبيرة من المواطنين، وذهاب هؤلاء المواطنين إلى مكان واحد في القاهرة أمر غير مقبول نهائيًا ويؤدي ارهاق المواطن من الجوانب الاقتصادية والوقتية والصحية وغيرها.



وأشار النائب إلى ضرورة أن يكون في كل محافظة مكان متخصص لاستخراج جميع الأوراق الرسمية بشكل مباشر ولا يكون هناك مكان محدد، مؤكدًا أن من ضمن الاماكن التي لا توجد بها الا مكان معين لاستخراج الأوراق مثل الكشف الطبي واستخراج التاشيرة الخاصة بالسفر وغيرها من الامور.



واكد "خالد حنفي" على أنه قام بتقديم طلب الاحاطة لتوجيهه لوزارة التخطيط لإعادة النظر في هذا الأمر وتطبيق مادة 167 من الدستور الخاصة باللامركزية حيث يكون كل إقليم مستقل بذاته.