تراجع أسعار الدولار بمعدل قرشين في أسبوع

هوى الدولار في تعاملات أول أيام الأسبوع المحددة اليوم السبت، بمعدل قرشين علي الأقل منذ نهاية الأسبوع الماضي، ليسجل أدني سعر له بالبنوك نحو 16.22 جنيه.



وصل سعر صرف الدولار كأقل قيمة له بالمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، ليسجل 16.22 جنيه للشراء و 16.332 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك "مصر، الأهلي، العربي الإفريقي الدولي،التعمير و الإسكان،المصري لتنمية الصادرات،الكويت الوطني" لـ 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار ببنوك "التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي" لـ 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.



وسجل الدولار ببنوك "الزراعي المصري، مصرإيران للتنمية" لـ16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.



وبلغ أعلي سعر للدولار ببنكي البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي لـ 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للشراء.