Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية يتصدر تويتر.. ومغردون: نظام اردوغان يسيطر عليها

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:52 م
تميم
تميم
Advertisements
محمد بدران
تصدر هاشتاج #طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه قائمة الأكثر تداولًا ومشاركة على موقع التغريدات تويتر اليوم السبت. 

جاء ذلك بعد ساعات من ختام أعمال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه مطلب عربي لانها خنجر في ضهر العرب وكل يوم بتثبت انها من كبيرها لصغيرها بنت وsخه😅.

‏متعرفش ملت امه ايه ‎#طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه.

‏هجمات تركيا في سوريا خلفت العديد من القتلى وهالشيء مافي أحد ما أنكرره ورفضه إلا قطر تلهث خلف الدمار ودائما لها يد فيه وتأييدها لتركيا هو يعني مشاركة للمجازر الحاصلة في ‎#سوريا ‎#طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه.

‏تميم راعي الارهاب ‎#طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه.

‏نظام اردوغان الإجرامي سيطر على القرار والرأي القطري والدليل تأييدها لقرارات اردوغان بالقصف علئ المدنيين الأكراد في شمال سوريا ‎#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية.

‏اطردوا دعاة الإرهاب .! ‎#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية.

‏‎#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية لازم يتم استئصال هذا الورم الخبيث اللي ماخلاء شيء الا دمره وشارك في تدميره مثل تأييدهم لتركيا في ضربات سوريا هالدويلة عثت فساد في كل طالعة ونازله لهالعربية.‏الخضوع القطري لتركيا ليس بالغريب فتركيا من الاساس مستعمرة للاراضي القطرية بقواعدها اللي تتزايد يوم بعد يوم ، اين السيادة المزعومة اللي تتكلمون عنها في قطر؟ وانتم توزعون اراضيكم كقواعد لتركيا ‎#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية.
#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية يتصدر تويتر.. ومغردون: نظام اردوغان يسيطر عليها
#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية يتصدر تويتر.. ومغردون: نظام اردوغان يسيطر عليها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قسم مكافحة الإرهاب التركي السابق يكشف أسرار تهريب الأسلحة القطرية.. فيديو

فشل العثمانية الجديدة.. أردوغان معزول ومحاصر ومكروه.. علاقاته مع دول المنطقة متدهورة.. دعم الإخوان حصر علاقات تركيا مع قطر وحدها.. والرباعي العربي ضرب نفوذ أنقرة بشمال أفريقيا في مقتل

اطردوا سفير تركيا .. نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد الهجوم التركى على سوريا

عمرو أديب يكشف سبب مساندة قطر لعدوان أردوغان على سوريا.. فيديو

عمرو أديب يطالب بتجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية.. فيديو

ترشيحاتنا

فستان مشجر وباقة ورد.. جوهرة تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة.. شاهد

مبنى مهجور وفك مكسور.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة شقة الطالبية

اخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل.. دعاء صلاح تهاجم منتقدي محمد صلاح.. اعتقال ممثلة أمريكية

جلسة حاسمة لـ جنش مع الزمالك لمناقشة تعديل عقده.. تفاصيل

بعد تراجعه 14 جنيها.. توقعات بعودة ارتفاع أسعار الذهب في هذا الموعد

ضربته في مبنى مهجور وروحته بيته .. المتهم بقتل عاطل بالجيزة يعترف بتفاصيل الواقعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور