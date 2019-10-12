طرد_قطر_من_الجامعة_العربية يتصدر تويتر.. ومغردون: نظام اردوغان يسيطر عليها

تصدر هاشتاج #طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه قائمة الأكثر تداولًا ومشاركة على موقع التغريدات تويتر اليوم السبت.



جاء ذلك بعد ساعات من ختام أعمال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه مطلب عربي لانها خنجر في ضهر العرب وكل يوم بتثبت انها من كبيرها لصغيرها بنت وsخه😅.



‏متعرفش ملت امه ايه ‎#طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه.



‏هجمات تركيا في سوريا خلفت العديد من القتلى وهالشيء مافي أحد ما أنكرره ورفضه إلا قطر تلهث خلف الدمار ودائما لها يد فيه وتأييدها لتركيا هو يعني مشاركة للمجازر الحاصلة في ‎#سوريا ‎#طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه.



‏تميم راعي الارهاب ‎#طرد_قطر_من_الجامعه_العربيه.



‏نظام اردوغان الإجرامي سيطر على القرار والرأي القطري والدليل تأييدها لقرارات اردوغان بالقصف علئ المدنيين الأكراد في شمال سوريا ‎#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية.



‏اطردوا دعاة الإرهاب .! ‎#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية.



‏‎#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية لازم يتم استئصال هذا الورم الخبيث اللي ماخلاء شيء الا دمره وشارك في تدميره مثل تأييدهم لتركيا في ضربات سوريا هالدويلة عثت فساد في كل طالعة ونازله لهالعربية.‏الخضوع القطري لتركيا ليس بالغريب فتركيا من الاساس مستعمرة للاراضي القطرية بقواعدها اللي تتزايد يوم بعد يوم ، اين السيادة المزعومة اللي تتكلمون عنها في قطر؟ وانتم توزعون اراضيكم كقواعد لتركيا ‎#طرد_قطر_من_الجامعة_العربية.