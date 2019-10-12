Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير لدعوة مصر للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:50 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
Advertisements
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ضيو ماطوك، وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس "سلفا كير"، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "ماطوك" سلم الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، التي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري، وتأتي استكمالًا للاجتماع الذي تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، الذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس "سلفا كير"، متوجهًا سيادته بالشكر على دعوة مصر إلى هذا الاجتماع الهام، والتي تأتي اتصالًا بالجهود التي تبذلها مصر دعمًا لاستقرار السودان الشقيق وحرصًا علي مقدراته وذلك في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة ممتدة.

كما أكد الرئيس أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر بجنوب السودان، مؤكدًا أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان: بدء مفاوضات السلام السودانية في جوبا بعد غد

ترشيحاتنا

كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور

أحمد أبو الغيط يعلق على تحفظ قطر والصومال على مشروع جامعة الدول العربية بشأن سوريا

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

فستان مشجر وباقة ورد.. جوهرة تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة.. شاهد

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

عاجل من قطر بشأن محمد صلاح.. التفاصيل كاملة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور