السيسي يتسلم رسالة من سلفاكير لدعوة مصر للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ضيو ماطوك، وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس "سلفا كير"، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "ماطوك" سلم الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، التي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري، وتأتي استكمالًا للاجتماع الذي تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، الذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس "سلفا كير"، متوجهًا سيادته بالشكر على دعوة مصر إلى هذا الاجتماع الهام، والتي تأتي اتصالًا بالجهود التي تبذلها مصر دعمًا لاستقرار السودان الشقيق وحرصًا علي مقدراته وذلك في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة ممتدة.



كما أكد الرئيس أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر بجنوب السودان، مؤكدًا أن مصر ستستمر في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق، ويلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.