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رياضة

بشرى سارة للجماهير المصرية حول مباراة المنتخب وبتسوانا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:53 م
الجماهير المصرية
الجماهير المصرية
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عمرو ابوبكر
اسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبتسوانا الودية المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل باستاد برج العرب عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة.

و خصص 1700 للدرجة الأولى ، و 300 أمام المقصورة و 70 في المقصورة الرئيسية على أن تطرح التذاكر غدا السبت بالإسكندرية.

وكانت الجهات المعنية قد حددت عدد الحضور ب 10 آلاف متفرج، فيما تقرر اقامة مباراة المنتخب الأولمبي الودية غدا أمام جنوب أفريقيا في استاد القاهرة دون حضور جماهيري.
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