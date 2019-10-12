بشرى سارة للجماهير المصرية حول مباراة المنتخب وبتسوانا

اسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبتسوانا الودية المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل باستاد برج العرب عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة.



و خصص 1700 للدرجة الأولى ، و 300 أمام المقصورة و 70 في المقصورة الرئيسية على أن تطرح التذاكر غدا السبت بالإسكندرية.



وكانت الجهات المعنية قد حددت عدد الحضور ب 10 آلاف متفرج، فيما تقرر اقامة مباراة المنتخب الأولمبي الودية غدا أمام جنوب أفريقيا في استاد القاهرة دون حضور جماهيري.