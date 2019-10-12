السفير المصري بروسيا: القاهرة توظف علاقاتها التاريخية لخدمة مصالح القارة السمراء

قال السفير المصري في روسيا، إيهاب نصر، إن القمة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين تعد أكبر قمة تستضيفها روسيا في تاريخها، نظرا لكونها إعادة إحياء العلاقات التاريخية بين روسيا والقارة الأفريقية السمراء.





وتابع، "نصر" خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي ام سي" الفضائية، أن مصر تعمل لصالح القارة السمراء وتتطلع لتوظيف القدرات الروسية، لخدمة المصالح المشتركة بين كلا البلدين.



