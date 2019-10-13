نبع الظلام.. تركيا والعمليات العسكرية في المنطقة.. سلسلة من التدخلات في سوريا والعراق.. وأردوغان يسعى لإبادة الأكراد

- سلسلة من التدخلات العسكرية التركية في المنطقة

- من 1995 إلى 2019 .. سلسال الدم التركي لم يتوقف

- جامعة الدول العربية تدين العدوان التركي على سوريا وتتخذ عدة قرارات



شنت القوات التركية عمليات عسكرية واسعة النطاق على مدى عقود في شمال العراق وشمال سوريا مستهدفة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، إذ أن تلك المرة ليست الأولى التي تعتدي فيها تركيا على الأراضي السورية أو تستهدف فيها الأكراد.



ومن الممكن أن يؤدي الصراع الحالي في شمال سوريا إلى عودة نفوذ داعش مرة أخرى إلى المناطق المحررة، لكن من أين بدأ التدخل التركي في سوريا والعراق؟



في مارس 1995 شنت القوات التركية هجوما مسلحا في شمال العراق بقوات بلغ عددها نحو 35 ألف فرد مستهدفة حزب العمال الكردستاني بسبب تمرده في جنوب شرق تركيا من قواعد في شمال العراق.



وفي 12 مايو 1997، أرسلت تركيا 30 ألف جندي إلى شمال العراق لقتال وحدات حزب العمال الكردستاني ودعم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، وبحلول سبتمبر ، بدأ الآلاف من القوات التركية مدعومين بقوة جوية عملية الفجر حيث استهدفوا معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.



إضافة إلى ذلك، اجتاح آلاف الجنود الأتراك الحدود شمال العراق في فبراير 2008 لمهاجمة المقاتلين الأكراد الذين يستخدمون المنطقة العراقية قاعدة للتخطيط لهجمات في تركيا، فيما قال مسؤول عسكري تركي كبير إن نحو 8 آلاف فرد شاركوا في العملية.



وفي فبراير 2015، بدأت عملية "شاه الفرات" في شمال سوريا لنقل ضريح سليمان شاه إلى منطقة خاضعة لسيطرة تركيا بالقرب من الحدود وإجلاء 38 من الحراس يواجهون تهديدات من داعش.



وشهد عامي 2016 و2017 عملية "درع الفرات" حيث أخرجت القوات التركية و1500 من قوات الجيش السوري الحر المعارض المدعوم من تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة الحدودية.



وسيطرت القوات التركية على المنطقة بين عفرين ومنبج وأبعدت وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرقي نهر الفرات وأخرجت مقاتلي داعش من جرابلس ودابق والباب في شمال غرب سوريا.



وفي 2018، انضم نحو 25 ألفا من أفراد الجيش السوري الحر للقوات التركية للسيطرة على بلدات وقرى عربية خاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وأيضا على منطقة عفرين في شمال غرب سوريا.



ومنذ أيام أعلن أردوغان عن عملية "نبع السلام" حيث بدأت تركيا وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها عملية عسكرية في شمال شرق سوريا بهدف طرد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وإقامة منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا من الحدود تعتزم أنقرة إعادة توطين اللاجئين السوريين بها.



وأثار الهجوم الجوي والبري قلق معارضي تركيا وحلفائها الذين يقولون إنه قد يضر الحملة على تنظيم داعش الإرهابي ويفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا ويعقد الحرب المستعرة بها منذ أكثر من 8 أعوام.





وفي السياق ذاته، أدان وزراء الخارجية العرب العدوان التركي على سوريا، مشيرين إلى أنه "سيتم النظر في اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وسياحية فيما يتعلق بالتعاون مع تركيا"، كما دعوا إلى استعادة سوريا دورها في المنظومة العربية.





وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، لبحث العدوان التركي على سوريا، السبت، على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وشدد على كافة قراراته حول الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري.



وقد تحفظت قطر والصومال على البيان الختامي للوزراء العرب، الذي جاء فيه مجموعة من القرارات المهمة، وهي:



أولا، إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، واعتباره تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.



كما أكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية، هو "تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".



ثانيا، المطالبة بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية.



ثالثا، النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.



رابعا، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.