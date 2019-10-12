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أخبار البلد

نقيب معلمي سوريا يكشف أدلة اتفاق تركيا وأمريكا للهجوم على بلاده.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:57 م
شيماء مجدي
كشف وحيد الزعل نقيب معلمي سوريا خلال مشاركته في اجتماع اتحاد المعلمين العرب بالقاهرة، دلائل الاتفاق بين تركيا وأمريكا للعدوان على بلاده وبدء غزو أردوغان للشمال السوري، عكس التصريحات الإعلامية التي يطلقها الجانب الأمريكي والتي تنفى علاقته بمساعدة العدوان التركي.

وأشار "الزعل" خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب ، إلي مساعى الأمريكان لإطلاق سراح مقاتلي داعش المسجونين،

وأوضح ان عدد المدارس التي تم تخريبها خلال الحرب ضد الإرهاب كان كبيرا جدا وهناك مساعى جادة لإعادة تشغيلها.

حضر المؤتمر كل من السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري والدكتور محب الرافعى وزير التعليم الأسبق والدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور عاشور العمرى رئيس هيئة محو الأمية واللواء هبه ابو العمايم خبير اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن والنائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب وياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب والدكتور عاشور العامري رئيس الهيئة الوطنية لمحة الأمية وتعليم الكبار ومحمد عطية مدير مديرية التربية و التعليم بالقاهرة وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ووكلاء التعليم بالمحافظات
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