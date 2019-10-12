فراق صعب بين تامر هجرس و ابنته تمارا.. اعرف السبب





قام الفنان تامر هجرس، بنشر صورة جمعته بابنته الشابة تمارا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعبّر عن حزنه الشديد لفراقها.وعلق هجرس على الصورة قائلًا : انتظر أيها العالم، إنه من الصعب جدًا أن تقول وداعًا، كوني سعيدة يا صغيرتي وكوني بخير في الجامعة يا تمارا".يذكر أن أخر أعمال تامر هجرس الفنية، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة دنيا سمير، والذي شارك به بجانب نخبة من النجوم وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما.​