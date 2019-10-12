Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فراق صعب بين تامر هجرس و ابنته تمارا.. اعرف السبب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:15 م
تامر هجرس وإبنته
تامر هجرس وإبنته تمارا
Advertisements
آيه عاطف
قام الفنان تامر هجرس، بنشر صورة جمعته بابنته الشابة تمارا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعبّر عن حزنه الشديد لفراقها.

وعلق هجرس على الصورة قائلًا : انتظر أيها العالم، إنه من الصعب جدًا أن تقول وداعًا، كوني سعيدة يا صغيرتي وكوني بخير في الجامعة يا تمارا".

يذكر أن أخر أعمال تامر هجرس الفنية، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة دنيا سمير، والذي شارك به بجانب نخبة من النجوم وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركتي سينرجي وروزناما.​

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر هجرس وبناته وزوجته في أحدث ظهور .. شاهد

شاهد.. أحدث ظهور لـ تامر هجرس من داخل الجيم

شاهد.. تاتو تامر هجرس في أحدث ظهور للفنان

بـ اطلالة بسيطة.. دنيا سمير غانم تبهر جمهورها.. شاهد

تامر هجرس يثير الجدل في أحدث ظهور مع ابنته تمارا

ترشيحاتنا

صحيفة سعودية تفجر مفاجأة بشأن راتب جروس مع الأهلي السعودي

مبنى مهجور وفك مكسور.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة شقة الطالبية

تعرف على عقوبة المتهمين بقتل ضحية الشهامة غدرا في المنوفية بسبب فتاة

في عمر الرابعة والستين.. يسرا بـ إطلالة شبابية مع جميلة عوض

حقيقة اعتزال إليسا الغناء .. تفاصيل

استعيذوا بالله.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بمنشور عن الحسد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها