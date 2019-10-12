يلعبون 90 دقيقة دون ملل.. خالد الجندي يفتح النار على المتكاسلين في الصلاة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النفس مجبولة على عدم حب القيد، مشيرًا إلى أن البعض قد يلهو ويلعب أكثر من 90 دقيقة بدون كلل ولا ملل، ومع ذلك لا يقوى على الانتظام في الصلاة.



وأضاف «الجندي» خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية«DMC» أن أداء جميع الصلوات المفروضة في اليوم، لا تستغرق أكثر من نصف ساعة(30 دقيقة) للمصلي العادي، لافتًا إلى أن السبب في ذلك كما ذكر آنفًا هو أن النفس مجبولة على كُره التقييد والتكتف.



وأوضح أن الإنسان قد ينهمك منشغلًا بأعمال يومه ولا يأكل أو يشرب حتى الساعة الـ7 مساء، لكن في حال علم أنه صائم في رمضان أو في صيام تطوع، يشعر بالتوتروالحاجة إلى الطعام والماء، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو أن النفس مجبولة على كُره التقييد والتكتف.