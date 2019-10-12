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توك شو

يقام على 28 فدانا .. موعد تسليم مقر مجلس النواب فى العاصمة الإدارية ..شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:18 م
مبنى البرلمان بالعاصمة
مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية
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حمزة شعيب
قال المهندس طارق صفي الدين، المدير المنفذ لمشروع مجلس النواب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، إن مبنى مجلس النواب ينفذ على مساحة 28 فدانا، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الخرسانات بالمبنى وصلت إلى 99% ويتبقى فقط البوابات وأجزاء من السور المحيط به.

وأضاف «صفي الدين»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن نسبة تنفيذ التشطيبات والكهروميكانيك تعدت الـ65% وفقًا للمعدل الطبيعي المتفق عليه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا على وجود برامج وخطط زمنية يتم العمل وفقًا لها ويتم متابعتها يوميًا.

وتابع: «متوسط العمالة اليومي 7 آلاف عامل ويدار العمل على مدار اليوم بالكامل على ثلاث ورديات»، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من مبنى البرلمان بالكامل مع بداية العام المقبل.

وأكد أن قاعة البرلمان الجديدة مساحتها خمسة أضعاف مساحة القاعة الحالية والمبنى مقام على مساحة 18 ألف متر مسطح.
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