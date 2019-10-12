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بإطلالات مختلفة.. أليساندرا أمبروسيو تتألق مع محمد صلاح في كواليس جلسة تصوير خاصة.. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:18 م
أليساندرا أمبروسيو
أليساندرا أمبروسيو ومحمد صلاح
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آية التيجي
نشر اللاعب المصري محمد صلاح، ونجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، فيديو عبر صفحته الرسمية على تويتر، من كواليس جلسة التصوير التى خضع لها مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

و ظهر محمد صلاح و أليساندرا أمبروسيو بعدة إطلالات مختلفة، وهو ما اعطي لهم شكلا متناغما، ومميزا للغاية، خلال حلسة التصوير لحساب مجلة GQ.

وتعتبر عارضة الازياء أليساندرا أمبروسيو، والبالغة من العمر 37 عاما من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة فى حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح، وهو ما دفع متابعيها للمقارنة بينهم.
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