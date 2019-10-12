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محافظات

لن نحرم المواطن البسيط منها .. محافظ القليوبية يفجر مفاجأة بخصوص القناطر الخيرية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:48 م
القناطر
القناطر
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إبراهيم الهوارى
دشن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية برفقة شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 بمصر مبادرة أندية "روتاري مصر" لنظافة نهر النيل التي انطلقت بشواطئ القناطر الخيرية "اليوم" ونظمها روتاري مصر بالتعاون مع مبادرة فيري نايل Very nile برعاية وزير الموارد المائية والري.

ويشارك في المبادرة ٥١١ متطوعا من أندية الروتاري والروتراكت والانتراكت ونادي روتاري هليوبوليس شرق مع لجنة المياه والبيئة بمشاركة ٣٢ نادي روتاري على مستوى محافظات مصر.

وأكد محافظ القليوبية أن القيادة السياسية ومصر كلها تراهن على الشباب الواعي القادر على إحداث التنمية والتغيير والنهوض بوطننا الحبيب من خلال أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أنه تقرر ضم مشروع تطوير القناطر الخيرية للمشروعات القومية الرئاسية من خلال خلال وضع مخطط أولى للاستثمار بالقناطر بما يجعلها متاحة للسياحة أمام جميع فئات المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن كل المشروعات الاستثمارية التي عرضت على المحافظة من المستثمرين كان هدفها الأول إقامة المنتجعات وحرمان المواطن البسيط من الاستمتاع بمنطقة القناطر الخيرية.

وقال المحافظ اننا في مرحلة قطرة المياه فيه تساوي أكثر من حياة والدولة تبذل أقصى جهودها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إنفاق مليارات الجنيهات في هذا المجال مما يتطلب منا العمل على ترشيد الاستهلاك ونشر الوعي ووقف تلويث النيل ومنعه لتوجيه المليارات التي تنفق في هذا المجال إلى إحداث التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة ولائقة لاهالينا في بر مصر.

أوضح شريف والي محافظ المنطقة الروتارية أن الارتباط بالنيل إرتباط عميق وقوي منذ قديم الزمن مشيرا أن نوادي الروتاري تعمل من أجل الحفاظ على المياه.

أضاف والي أن المبادرة تأتي إيمانا من نادي روتاري هليوبوليس شرق ولجنة المياه ولجنة البيئة بقضية المحافظة على نظافة مياه النيل وخدمة البيئة لوطننا الحبيب مصر مشيرا أنه جرى تكوين مجموعات لتنظيف مياه النيل وفقا لمعايير السلامة والأمان لجميع المشاركين كارتداء سترة النجاة والقفازات واستخدام شبك وأدوات لإزالة المخلفات واكياس لجمعها قابلة للتحلل في عملية التنظيف.
لن نحرم المواطن البسيط منها .. محافظ القليوبية يفجر مفاجأة بخصوص القناطر الخيرية
لن نحرم المواطن البسيط منها .. محافظ القليوبية يفجر مفاجأة بخصوص القناطر الخيرية
لن نحرم المواطن البسيط منها .. محافظ القليوبية يفجر مفاجأة بخصوص القناطر الخيرية
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