مفيد شهاب يطالب بالتحرك ضد تدخلات تركيا في الشمال السوري

قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إنه من الضروري التدخل لاحترام ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بعد الانتهاك الكبير الذي يتعرض له مؤخرًا.



وأضاف مفيد شهاب، خلال المحاضرة التي تنظمها الجمعية تحت عنوان "مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في ظل ميثاق الأمم المتحدة"، أن ميثاق جامعة الدول العربية، الصادر في مارس ٤٥ نص على احترام كل دولة نظام حكم الدول الأخرى، كما نص ميثاق الوحدة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي حاليا" على أنه من المبادئ الأساسية عدم التدخل في شئون الدول الداخلية بأي شكل كان.



كما أن للجمعية العامة للأمم المتحدة تقول بأنه ليس لأي دولة التدخل في الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، لأي سبب كان.



وأضاف أن محكمة العدل الدولية حكمت بعدم استخدام القوة حتى وإن كان الدفاع عن حق مشروع، كما أنه محرم على الدول التدخل في شئون الدول الأخرى، بذريعة حماية حقوق الإنسان، وفق ما نص عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ولفت إلى أن جميع الحالات السابق ذكرها، انتهكتها تركيا باحتلالها لشمال سوريا، وهو يعتبر تدخل مباشر.



قال الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إنه من الضروري التدخل لاحترام ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، بعد الانتهاك الكبير الذي يتعرض له مؤخرًا.



وأضاف مفيد شهاب، خلال المحاضرة التي تنظمها الجمعية تحت عنوان "مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في ظل ميثاق الأمم المتحدة"، أن ميثاق جامعة الدول العربية، الصادر في مارس ٤٥ نص على احترام كل دولة نظام حكم الدول الأخرى، كما نص ميثاق الوحدة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي حاليا" على أنه من المبادئ الأساسية عدم التدخل في شئون الدول الداخلية بأي شكل كان.



كما أن للجمعية العامة للأمم المتحدة تقول بأنه ليس لأي دولة التدخل في الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، لأي سبب كان.



وأضاف أن محكمة العدل الدولية حكمت بعدم استخدام القوة حتى وإن كان الدفاع عن حق مشروع، كما أنه محرم على الدول التدخل في شئون الدول الأخرى، بذريعة حماية حقوق الإنسان، وفق ما نص عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ولفت إلى أن جميع الحالات السابق ذكرها، انتهكتها تركيا باحتلالها لشمال سوريا، وهو يعتبر تدخل مباشر.