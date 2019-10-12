ساندي وشقيقتها صورة طبق الأصل.. شاهد





نشرت المطربة ساندي، صورة جمعتها بشقيقتها هبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة :" بوز البطة .. زيرو ميكب أب".بينما علق المتابعون على الصورة متسائلين:" إنتوا توءم ؟ .. شبه بعض جدًا .. اخوات ولا ايه شبه بعض اوي .. دى اختك شبهك قوى"، وغيرها من التعليقات.يذكر أن ساندي،تستعد لطرح البومها الغنائي الجديد بعد فترة غياب طويلة عن طرح الألبومات الغنائية، وقد إنتهت من تسجيل كل الأغاني به ومن المفترض طرحه مع حلول فصل الشتاء.