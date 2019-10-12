Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ساندي وشقيقتها صورة طبق الأصل.. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:33 م
آيه عاطف
نشرت المطربة ساندي، صورة جمعتها بشقيقتها هبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة :" بوز البطة .. زيرو ميكب أب".

بينما علق المتابعون على الصورة متسائلين:" إنتوا توءم ؟ .. شبه بعض جدًا .. اخوات ولا ايه شبه بعض اوي .. دى اختك شبهك قوى"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن ساندي،تستعد لطرح البومها الغنائي الجديد بعد فترة غياب طويلة عن طرح الألبومات الغنائية، وقد إنتهت من تسجيل كل الأغاني به ومن المفترض طرحه مع حلول فصل الشتاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساندي تكشف كواليس أغنيتها الجديدة "اتنين في واحد" .. فيديو

من داخل الاستديو.. محمود العسيلي يستعد لطرح أغنية جديدة

ترشيحاتنا

بسبب الإصابة.. تعرف على أول الغائبين عن لقاء الأهلى والنجم الساحلى

شاهد.. آثار ضرب على وجه تامر حسني

عاجل من قطر بشأن محمد صلاح.. التفاصيل كاملة

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

فضيحة في قنا.. مدير مدرسة حاصل على دبلوم

جمال الغندور يكشف حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها