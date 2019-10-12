جمارك برج العرب تحبط تهريب أدوية ومستلزمات طبية بـ 239.4 ألف جنيه

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى، محاولة تهريب 1235 عبوة من المستلزمات الطبية والأدوات الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان ذات منشأ إيطالي، داخل ملابس راكب علي رحلة خطوط طيران شركة العربية رقم (E5 104) القادمة من إيطاليا، بقيمة بلغت 239.4 ألف جنيه.





وقالت مصادر جمركية إن الراكب بدت عليه علامات الإرتباك، حيث تم فحص أمتعته علي جهاز X-RAY حيث تم اكتشاف المضبوطات.





وتقرر تشكيل لجنة جمركية من " محمد الشربيني،محمود فيالة، محمود الوحش،كرم عبدالجواد، سامى الزغبي ، أحمد الجميل ،مصطفى حسين،شبل السعيد، جهاد جلال ، طارق عبد المنعم، طاهر بخاطرة" وتحرير محضر بالواقعة وابلاغ الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.



