«مستريحين جدد» .. زعم توظيفهم بالحكومة.. ضبط عامل زراعى بسوهاج نصب على عدد من المواطنين.. والقبض على سيدة نصبت على أهالى الغربية

ضبط مصنع أدخنة "معسل" بدون ترخيص يحتوى على خامات مجهولة المصدر

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 977 طن زيتون مخلل تحتوي على حشرات



وفى سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المبذولة لحماية البيئة، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة، عن ضبط (مصنع لإنتاج المواد الغذائية) بإجمالى مضبوطات بلغت (977 طنًا من منتجات الحاصلات الزراعية "زيتون مخلل") بمخالفات (بدون ترخيص- غير صالحة للاستهلاك الآدمى- احتوائها على حشرات).





كما تم ضبط (6) قضايا (4 مصانع- مخزن- شركة للأسمدة الزراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (1038,530 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية) لكونها (مغشوشة- مقلدة- بدون ترخيص- منتهية الصلاحية- بدون تسجيل- مجهولة المصدر).





وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (7) منشآت صناعية مختلفة الأنشطة بمخالفات ("سجل المواد والمخلفات الخطرة – تأمين للمنشأة ضد مخاطر الحرائق –مهمات الوقاية للعاملين - سجل الحالة البيئية" وعدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة- مزاولة النشاط بدون ترخيص) و ضبط (46) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل زراعى بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ( مواطنين – مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بقيام أحد الأشخاص بالحصول منهما على مبالغ مالية مقابل تعيين ذويهم فى وظائف بإحدى الجهات الحكومية.أكدت تحريات الفرع صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ( عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 295.000 مائتان وخمسة وتسعون ألف جنية ) مقابل تعيين زويهم فة وظائف حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها .أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم .تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة .تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين .كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بالغربية لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم وذويهم بجهات حكومية .تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 9 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بقيام إحدى السيدات بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها ( 131.500مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه) مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الجهات الحكومية.أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام ( حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكين على المبالغ المالية المحددة مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الوظائف الحكومية إلا أنها لم تف بما وعدت به وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها .عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة .تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب على المواطنين تحت زعم إلحاقهم بوظائف بالجهات الحكومية والاستيلاء على أموالهم.فيما تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مصنع أدخنة "معسل" بدون ترخيص يحتوى على كمية كبيرة من المنتج النهائى ومواد التصنيع.فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع معسل كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته على كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المصنع على (9 أطنان تبغ ناعم "دخان"- 6,840 طن معسل مخلوط بالعسل- 7,500 طن عسل أسود - 3 طن دخان خام نصف تصنيع -720 كيلو دخان أجنبي الصنع- 560 عبوة معسل- 2,250 طن ملح ليمون- 1 طن جلسرين- 96 لتر كحول- 20 تنك فارغ ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.