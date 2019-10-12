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لأول مرة.. تفاصيل اختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:27 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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حمزة شعيب
قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل في العاصمة الإدارية يتم على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة لاختيار اسم وشعار للعاصمة الإدارية تمنح من خلالها الجوائز، وتلقت شركة العاصمة الإدارية الآلاف من الاقتراحات المميزة وجاري الفرز للاختيار.

وأضاف «الحسيني» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن لجنة متخصصة لأعلام الفكر والأدب والتاريخ المصري تختار من بين الاقتراحات الاسم والشعار الخاص بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تبعد عن وسط القاهرة بمدة 45 دقيقة.
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