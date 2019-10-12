متحدث العاصمة الإدارية: 100 شركة و200 ألف عامل يتواجدون يوميًا.. فيديو

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك إقبال على شراء الأراضي في العاصمة الإدارية بدليل بيع أكثر من 17 ألف فدان من المرحلة الأولى بنسبة 70% من الوحدات، لافتًا إلى أن عمليات الشراء جاءت من مستثمرين مصريين وعرب وأجانب.



وأضاف «الحسيني» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه يتم بناء مستشفيات ومدارس على نفقة شركة العاصمة الإدارية لصالح الدولة، مؤكدًا أن الجامعة الكندية بدأت عملها وباقي الجامعات ستبدأ عملها مع انتظام العام الدراسي.



وأشار إلى أن هناك 7 جامعات في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية في سياق مخطط لإنشاء 10 جامعات، موضحًا أنه لا يقل عن 100 شركة كبيرة تعمل في المشروع.

وتابع :«لدينا عمالة يومية في المشروع لا تقل عن 200 ألف عامل يترددون يوميًا على العاصمة الإدارية.