المصري يفوز على الجمارك 6 / 1 وديا فى بورسعيد.. شاهد

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الجمارك بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد بورسعيد وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد بقيادة الحكم الدولي ميدو سلامة.





انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، حيث افتتح مهرجان الاهداف الناشئ مصطفى أيمن في الدقيقة السابعة عشر بهدف جميل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ، فيما أضاف اسلام أبو سليمة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والعشرين من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة نتيجة عرقلة الحارس للناشئ زياد فرج ، قبل أن يعود أبو سليمة ليحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء أيضًا ، بينما أحرز الجمارك هدفه الوحيد في الدقيقة السادسة والثلاثين ، قبل أن يختتم عمرو موسى أهداف الشوط الأول باحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء أيضًا.





وفي الشوط الثاني نجح المتألق أيمن ندا في احراز هدفين متتاليين في الدقيقتين الخامسة والعشرين والثلاثين ، لتنتهي المباراة بفوز المصري بستة أهداف مقابل هدف واحد.



