عايز أبقى ضابط .. أمنية الطفل آدم المطرود من الحضانة بسبب مرضه.. فيديو مؤثر

أثار الطفل أدم، تعاطف رواد السوشيال ميديا، بعد انتشار قصة فصله من الحضانة بسبب شكله وتساقط شعره، عبر جميع وسائل السوشيال ميديا.



وحرصت الإعلامية دعاء صلاح على استضافته ومناقشة قضيته مساء أمس في برنامجها "أنت الأقوى" والتي يذاع على قناة المحور مباشرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء والتي قدمت الطفل آدم محمد عبد الحفيظ الذي تم طرده من الحضانه بسبب شكله وتساقط شعره.



وقامت دعاء بتوجيه رسالة إلى مديرة الحضانة التي اصرت علي طرده منها بسبب طلب أولياء الأمور وخوفا على أولادهم من العدوى ولم يراعوا مشاعر الطفل و أسرته.



وعبر الطفل آدم عن أمنيته عندما يكبر قائلا إنه يريد أن يصبح ضابطا لكي يقبض على الأعداء والحرامية وفاجأت دعاء صلاح الطفل بهدية له وتمنت له أن يصبح مشهورا وناجحا مثل اللاعب محمد صلاح.

