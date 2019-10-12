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ثقافة

حيوانات وطيور وزواحف .. تفاصيل سيناريو عرض متحف شرم الشيخ

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:50 م
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
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علاء المنياوي
كشف د. محمود مبروك مستشار وزير الآثار للعرض المتحفي فكرة سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ، موضحا أنها تعكس مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم وكذلك في العصر الحديث.

وتابع مبروك ستروي القطع الأثرية مدى التقدم الحضاري الذي كان يعيشه المصري القديم، حيث برع في صناعة الكراسي والمناضد والأسيرة المريحة ومان يزين المائدة بالزهور ويأكل ويشرب في أطباق و كؤوس من الخزف مختلفة الأشكال والألوان و كان يلبس أحدث صيحات الأزياء.

قال كما سيشمل سيناريو العرض المتحفي عرضا للحياة البرية وكيف اهتم المصري القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات، من حيث تربيتها أو تقديسها أو استئناسها أو علاجها.

كشف عن مفاجأة يتضمنها سيناريو العرض، مؤكدا أنه سيتم لأول مرة عرض ضخم لأشكال الحيوانات والطيور.
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