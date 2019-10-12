العمارة والعمران.. رؤى ذكية في المؤتمر الدولي لقسمي العمارة والتخطيط العمراني بـ هندسة عين شمس

تنظم كلية الهندسة جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي الثالث تحت عنوان " العمارة و العمران - رؤي ذكية " تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك في الفترة من 14 - 16 أكتوبر الجاري في تمام العاشرة صباحًا بفندق هيلتون هليوبوليس المطار.





واضاف الدكتور ايمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ان المؤتمر يهدف إلى مواجهة تحديات التوسع الحضري الذي لا يمكن إيقافه والذي يؤثر بشكل خطير على النظم البيئية في العالم. لتصبح مستدامًة وتجديدًا فعالًا ، تحتاج المباني والمدن إلى تبني حلول ذكية ، متراصة وذكية، كما يناقش المؤتمر ابتكارات البيئة المبنية ، وكيف يمكن لهذه الممارسات أن تحول المباني المستقبلية والمناطق الحضرية إلى أماكن ذات قيمة وجودة أعلى.





ويتضمن المؤتمر عدة محاور منها تقديم الحلول الذكية مع التركيز على الابتكارات في البيئة المبنية ، مثل: الهندسة المعمارية التكيفية والعمران- العمارة الرقمية ونمزجه معلومات البناء (BIM) - المواد والنظم الإنشائية - المدن والتنقل و الحكم، الاستفادة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال نشر الطاقة المتجددة الذكية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني والأحياء والمناطق والمدن، رفع كفاءة استخدام الطاقة - جوانب الأداء للمباني والمدن - تنمية مدينة الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - تصميم حياد الكربون - السياسة والتشريع والإطار القانوني، بالإضافة إلى التصميم الجديد للمدن وتصميم المباني بتغيير جذري عميق. تعتبر الممارسات التجديدية التي تستعيد وتجدد مصادر الطاقة والمواد الخاصة بها ، مبادئ تنظيمية ، تضمن تشغيل المدن والمباني كنظم دائرية .





ويقدم المؤتمر نماذج عملية وتجارب واقعية تعكس الاستراتيجيات والتقنيات والابتكارات الذكية .





ويستضيف المؤتمر عددا الاساتذة والمتخصصين في تلك المجالات من بينهم الدكتور ستيفانو بويري الاستاذ بميلانو و العديد من الجامعات الدولية ، هو مدير مختبر مدينة المستقبل بجامعة تونغجى بشنغهاي، البروفيسور حسن عبد الله رئيس جامعة إيست لندن ، عميد كلية الفنون والتكنولوجيا والابتكار. وعميد كلية العمارة والحوسبة والهندسة.



