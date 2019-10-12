Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استجابة لنقيب المحامين.. وزير العدل السابق يتنازل عن بلاغه ضد محام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:06 م
وزير العدل السابق
وزير العدل السابق
Advertisements
حمادة خطاب
أعلن المحامي صالح الدرباشي، وكيل المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، عن تنازله عن البلاغ المقدم من موكله ضد المحامي أحمد قناوي، استجابة لطلب سامح عاشور، نقيب المحامين.

وأوضح "الدرباشي"، في بيان له اليوم السبت، أنه بناء على تكليف موكله المستشار أحمد الزند، تنازل عن البلاغ بنيابة غرب القاهرة الكلية.

وأضاف، أن "الزند" أراد ألا يكون سببا فى الحاق أذى بأي محام لم يصل اعتداؤه عليه بخدش الأعراض أو المساس بسمعته أو أولاده، وكذلك استجابة لطلب سامح عاشور نقيب المحامين، والكثير من الزملاء الأعزاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح عاشور: لا يصح حمل كارنيه النقابة لمن لا يشتغل بالمحاماة

سامح عاشور: إدارة مشروعات النقابة استثماريا ضرورة لصالح "صندوق الرعاية"

ترشيحاتنا

فتحي مبروك يكشف تأثير فايلر على مستوى رمضان صبحي ..فيديو

فستان مشجر وباقة ورد.. جوهرة تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة.. شاهد

شاهد | لحظة قتل طالب المنوفية على يد أحمد راجح بسبب فتاة

ساندي وشقيقتها صورة طبق الأصل.. شاهد

تعرف على عقوبة المتهمين بقتل ضحية الشهامة غدرا في المنوفية بسبب فتاة

موجز البلد| انتهاء أزمة عروسي الصباحية.. قطر تخاطب ليفربول بسبب محمد صلاح.. حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك .. زوجة احمد الفيشاوي تثير الجدل.. رسالة غامضة من طارق حامد لـ الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها