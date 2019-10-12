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منوعات

الناشطة البيئية جريتا ثونبرج: غير محبطة لعدم الحصول على جائزة نوبل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:30 م
جريتا ثونبرج
جريتا ثونبرج
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قسم المنوعات
بعد ساعات من عدم اختيارها لجائزة نوبل للسلام، وقفت الناشطة السويدية البيئية جريتا ثونبرج وسط حشد كبير في مدينة دينفر، في ولاية كولورادو الأمريكية، تصر على ضرورة فعل شئ عاجل لمواجهة التغيرات المناخية.

وقالت ثونبرج إنه يتم خيانتنا دائما بمن يفترض بهم العمل لصالحنا.

وأضافت "نحن هنا لأننا نهتم بالمستقبل الذى سنتركه خلفنا يوما، ولكن يبدو أن القادة لا يريدون أن ينظروا إلى ما بعد انتخاباتهم القادمة ولابد لهذا أن يتوقف".

وفي وقت سابق، أمس، الجمعة، قررت اللجنة المانحة لجائزة نوبل للسلام اعطائها لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، لجهوده ف إنهاء عقدين من الصراع مع دولة إريتريا.

وكانت جريتا قد صرحت لوكالة "فرانس برس" الفرنسية عندما سألت حول احباطها بسبب عدم اختيارها لنيل الجائزة، وأجابت في اقتضاب "لا، اليوم كان رائعا، ولكننى سأواصل التركيزعلى قضية المناخ.
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