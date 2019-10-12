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رياضة

يد المنيا يهزم أسوان فى ملعبه 28 / 23 بالدوري الممتاز

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:53 م
يد المنيا
يد المنيا
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رباب الهوارى
حقق فريق كرة اليد بنادي المنيا الفوز علي فريق أسوان، في المباراة التى اقيمت بصالة الجيش بأسوان، في رابع مواجهات الدوري الممتاز هذا الموسم 2019/2020 .

وجاءت المباراة قوية وحماسية من جانب لاعبي المنيا واستطاعوا حسم الشوط الأول بنتيجة ( ١٤ / ٩ ) ، للمنيا وواصلوا تألقهم الشوط الثاني وانهوا المباراة لصالحهم بنتيجة( ٢٨ / ٢٣ ) ليرتفع رصيد الفريق إلى ١٠ نقاط.


يقود فريق المنيا هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد اكرام مدربا عام، ووائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، محمد ناصر مدرب لياقة بدنية، مصطفى الحسيني ومحمود خليل اداري الفريق، تحت اشراف ا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.
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