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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يوميًا ؟

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:10 م
الثوم
الثوم
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آلاء حسن
يستخدم الثوم من قديم الزمن لعلاج أمراض صحية كثيرة ووفقا لـ موقع bold sky.

تناول ثومة واحدة يوميًا يعالج العديد من الأمراض والالتهابات والجروح.

وهناك فؤائد كثيرة لتناول فص ثوم يوميًا منها:

- يساعد على تنشيط الدورة الدموية.
- يعالج التهابات اللثة.
- يحارب مشكلة قلة سيولة الدم.
- يساعد تناول الثوم يوميًا على الريق لعشرين يومًا متواصلة على علاج مشكلة ترهل الثدي.
- يزيد من قوة الجهاز المناعي للجسم.
- يمنع الإصابة بالأمراض الخطيرة.
- يساعده على طرد السموم.
- يؤدي تناول الثوم يوميًا على الريق بطريقة منتظمة إلى زيادة كثافة العظام.
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ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يوميًا ؟

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