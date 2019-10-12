مهرجان اليوم الدولي يجمع نجوم الفن الأربعاء المقبل .. اعرف التفاصيل

يقام مهرجان " اليوم الدولي " للدوره الأولى بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية التي تقوم فعالياته يوم الأربعاء المقبل.





كشفت اللجنة العليا لإدارة المهرجان برئاسة خالد فؤاد بأن هذه الدورة تشهد حضور وتكريم كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان القدير عزت العلايلي, لطفي لبيب, محمد عبد الرحمن , داليا مصطفي ,علاء مرسي ,امل رزق, إيناس النجار, سماح أنور, مروه اللبنانية, عمرو رمزي, عمرو عبد العزيز, سوار النجار , شريهان ابو كيله, مصمم الأزياء عماد النمر, الإعلامي ممدوح الشناوي , الشاعر جمال بخيت, الدكتور عادل حسني , الموسيقار هاني مهنا وغيرهم من النجوم بالإضافة لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر وكبار الإعلاميين والصحفيين.





أكدت دعاء نصر نائب رئيس المهرجان أن هذه الدورة تحمل مجموعة من المفاجآت ومنها تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي عن الأغنيات الوطنية التي قدمها ويتسلم درع تكريمه نجله الموجي الصغير وأيضًا الموسيقار الراحل كمال الطويل عن الأغنيات الوطنية التي قدمها ويتسلم درع تكريمه نجله الموسيقار زياد الطويل وأيضًا تكريم الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي وتتسلم درع تكريمه أرملته الإعلامية نهال كمال.





أضافت مقدمة المهرجان الإعلامية إيناس محمد بأن مهرجان "اليوم الدولي" يهدف إلى إنجازات حرب أكتوبر المجيدة التي تظل دائمًا وابدا تدرس للأجيال القادمة للدفاع عن وطنهم وحماية أرضهم.



