عبور وانتصار .. عرض مسرحي بالمجان على مسرح السلام

ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ ٤٦ لنصر أكتوبر، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، المسرحية الوطنية الاستعراضية "عبور وانتصار " مجانا للجمهور على مسرح السلام بشارع القصر العينى، ٨.٣٠م ابتداء من اليوم السبت ١٢ أكتوبر الجارى ولمدة أسبوعين عدا الثلاثاء أجازة .





"عبور وانتصار "من إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال برئاسة الفنان حسن يوسف، ويقدم مجانا للجمهور الذى يعيش لمدة ساعتين مع أحداث وبطولات قواتنا المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة وكيف تم الإعداد والتحضير لها.



