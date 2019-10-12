Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عبور وانتصار .. عرض مسرحي بالمجان على مسرح السلام

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:28 م
عبور وانتصار
عبور وانتصار
Advertisements
شيري نبيل
ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ ٤٦ لنصر أكتوبر، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، المسرحية الوطنية الاستعراضية "عبور وانتصار " مجانا للجمهور على مسرح السلام بشارع القصر العينى، ٨.٣٠م ابتداء من اليوم السبت ١٢ أكتوبر الجارى ولمدة أسبوعين عدا الثلاثاء أجازة . 

"عبور وانتصار "من إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال برئاسة الفنان حسن يوسف، ويقدم مجانا للجمهور الذى يعيش لمدة ساعتين مع أحداث وبطولات قواتنا المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة وكيف تم الإعداد والتحضير لها.

العرض تأليف وإخراج محمد الخولى والبطولة للفنانين" هانى كمال، منير مكرم، عادل الكومى، عبد السلام الدهشان، منصور عبد القادر، أيمن بشاى، عادل شعبان، أحمد زايد، محمد عابدين، محمد عبد الفتاح، سعيد المختار، شيماء إبراهيم، إيمان سالم، والطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف، تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محي فهمي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مترو تختتم ليالي مشاركتها بالمهرجان القومى للمسرح

ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.. سيرة حب على خشبة البالون الأحد

عرض سحر الأحلام على مسرح البالون .. اليوم

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. علقة ساخنة لـ عريس ليلة الدخلة.. تفاصيل جديدة في قضية جدة الطفلة جنة.. وعاطل يدفن والده أسفل السرير

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

على طريقة محمد صلاح.. طارق حامد يؤكد أزمته مع نادي الزمالك بهذا الفعل

بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

فيفا يحذر قطر من استغلال محمد صلاح سياسيًا

أقوى ضربة لـ نظام أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تصدير الأسلحة لأنقرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة