أردوغان السفاح| هاشتاج جديد.. مليشيات تركيا تقتل السوريين بدم بارد |شاهد

أطلق الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، هاشتاج أردوغان السفاح، مردفا:"مليشيات أردوغان تقتل السوريين بدم بارد".



وبدأت تركيا الهجوم، منذ أيام، على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود.



وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلافا من مقاتلي داعش في السجون وعشرات الآلاف من أقاربهم في مخيمات، وكثير منهم أجانب. وألحقت قوات سوريا الديمقراطية الهزيمة بجهاديين في مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا بدعم أمريكي يشكل قوات برية وقوة جوية.