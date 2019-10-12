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منوعات

أحرقوا أردافه .. القبض على ثلاثة ضباط عذبوا لصا في روسيا .. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:25 م
صدى البلد
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أحمد شريف
اتهم ثلاثة ضباط روس بحرق أرداف لص بسيخ حديدي لانتزاع الاعتراف منه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميلي"، يمكن أن يواجه الضباط الثلاثة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بتهمة "تعذيب" لصًا مشتبه به يبلغ من العمر 31 عامًا.

وقال المحقق الجنائي فيتالي اليابييف إن الثلاثة ضباط ، تم القبض عليهم "وهم يحرقون أرداف لص بسيخ حديدي".

وتظهر الصور المروعة حروقًا وبثورًا مروعة على الأرداف المحترقة للرجل المحتجز ، والتي تمت تغطيتها منذ ذلك الحين باستخدام دنجيرات مصنوعة من ضمادة.
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