انتبه.. أعراض تؤكد الإصابة بالمياه البيضاء في عدسة العين



وقال أستاذ طب العيون، على أنه يوجد أطفال مصابون بالمياة البيضاء ولكنهم مولودون بها وذلك لعوامل وراثية أو بسبب تناول والدته وهي حامل لبعض الأدوية التي تؤذي الجنين غير ذلك فإن طبيعة هذا المرض تعتمد على تقدم العمر فقط لا غير.



وتابع وليد حازم عطية، "يوجد أيضًا حالات استثنائية للإصابة بالمياة البيضاء في سن متقدم ولكنها محدودة جدًا تأتي نتيجة نقص الغذاء في عناصر معينة يحتاجها الجسد تؤدي لحدوث هذا المرض".



وأوضح " أنه يجب وضع في الاعتبار أيضًا، أن هناك حالات مصابة بالمياه البيضاء كنتيجة مضاعفة لمرض عضوي مثل السكر الذي يؤثر بالتبعية على العين وأمراض المناعة أيضًا فهناك ارتباطات بأمراض بعينها تؤثر بدورها على صحة العين وتصيب المريض بالمياة البيضاء".

قال الدكتور وليد حازم عطية أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، زميل جامعة ميجل هيرنانديز بإسبانيا، أن المياه البيضاء هي عبارة عن عتامة تصيب عدسة العين تعيق عملية الإبصار وتؤدي لعدم وضوح الرؤية بشكل صحيح، مشددًا على أنها لا ترى بالعين المجردة، ولا يمكن لأحد أن يعرف أن المريض مصاب بها وهو أمامه أم لا، ولكن مع تطور المرض ووصوله لمراحل متأخرة جدًا قد تظهر نقطة بيضاء في العين تُرى بالعين المجردة، ولكن مع تطور المرض الكبير جدًا وليس في بداياته.وشدد وليد حازم عطية، على أن السبب الرئيسي للإصابة بالمياه البيضاء هو تقدم السن، حيث إن عامل السن هو المسبب لهذا المرض، مؤكدًا على أن المياه البيضاء هي المرض الوحيد في كل الجسم الذي لابد أن يصاب به الإنسان مع تقدم العمر.