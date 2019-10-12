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حوادث

ليلة الدخلة فى قسم شرطة..علقة ساخنة لـ عريس تزوج حبيبته دون علم أسرتها والنيابة تخلى سبيلهم بعد الصلح

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:59 م
عروسان - صورة أرشيفية
عروسان - صورة أرشيفية
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إبراهيم الهوارى
كانت عقارب الساعة تشير الى الساعة العاشرة مساء وفجاة تحول العرس الى صراخ وعويل حيث فوجئ العريس باسرة زوجته بالتعدى عليه بالضرب اثر نشوب مشاجرة بينهم .. الحضور حاولوا تهدئة الطرفين لكن دون جدوى واصطحب كل منهما الاخر الى قسم الشرطة.

وتبين من التحريات أن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بفتاة جامعية، مقيمة بمدينة طوخ، وأنه تقدم لأهليتها لطلب الزواج منها إلا أنهم رفضوا.

ولكن قامت والدة الفتاة بمساعدتهما على الزواج دون موافقة الأهل ولدى علمهم بالزواج أقدم شقيقها وآخر من أقاربها بالمشاجرة مع المجني عليه وعروسته وقاموا بالتعدي بالضرب عليهما واصيب العريس بكدمات بالوجه وانتهى العرس بتحرير محضر رسمى بقسم شرطة طوخ وتم احالته الى النيابة العامة.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بتلقيه بلاغا من المدعو "س.ا" 20 عاما طالب مصاب بكدمات بالوجه بقيام أهل زوجته بالتعدي عليه بالضرب في أول يوم زواج له "ليلة الصباحية" لرفضهم الزواج من ابنتهم.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، من ضبط طرفي الواقعة وتحرر محضر بالواقعة .

فيما قررت نيابة طوخ برئاسة محمود توفيق صرف العروسين و أسرتيهما من سراي النيابة العامة بعد أن تصالح الطرفان.
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