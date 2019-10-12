Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يبدأ زيارة للإمارات والسعودية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:26 م
ديفيد هيل
ديفيد هيل
Advertisements
أ ش أ

يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، اليوم السبت، زيارة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن هيل سيلتقي خلال جولته كبار المسؤولين الحكوميين من كلا البلدين، وكذلك رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن المسئول الأمريكي سيؤكد على دعم الولايات المتحدة المستمر للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام والازدهار، كما سيناقش سبل مواجهة أنشطة النظام الإيراني المستمرة لزعزعة الاستقرار.
Advertisements

ترشيحاتنا

ساندي وشقيقتها صورة طبق الأصل.. شاهد

اخبار الحوادث.. علقة ساخنة لـ عريس ليلة الدخلة.. تفاصيل جديدة في قضية جدة الطفلة جنة.. وعاطل يدفن والده أسفل السرير

بسبب الإصابة.. تعرف على أول الغائبين عن لقاء الأهلى والنجم الساحلى

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

نجم الزمالك السابق يوجه نصائح لـ ميتشو لتصحيح مسار الفريق.. فيديو

الموت يفجع إبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

لكل اسم حكاية.. تل العمارنة عاصمة إخناتون هجرها توت عنخ آمون ونسبت لـ قبيلة العمارنة بعد إعادتهم الحياة لها