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فن

بفنجان قهوة .. سعد لمجرد في أحدث ظهور له

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:28 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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محمد بدران
نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر سعد لمجرد وهو يحتسي فنجان من القهوة وعلق قائلًا: "لاتنتظر حتى يبتسم الناس اظهر لهم كيف، #الله_ينصر_سيدنا".

وحققت أغنية «يخليك للي» للفنان سعد لمجرد 36 مليونا و180 ألف مشاهدة في غضون أقل من شهر، بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي على موقع يوتيوب، حيث تداول محبو ومتابعو الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، حقق دويتو الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" ليصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.
بفنجان قهوة .. سعد لمجرد في أحدث ظهور له
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